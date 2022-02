Rusnok: Konflikt na Ukrajině zvýší inflaci a negativně ovlivní růst ekonomiky

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou bude mít podle guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka proinflační efekt, tedy zvýší inflaci. Růst by měla především kvůli vyšším cenám plynu a ropy. Zároveň aktuální vývoj ve srovnání s odhady ČNB pravděpodobně oddaluje návrat inflace k dvouprocentnímu cíli, nicméně ke dvěma procentům by se inflace měla dostat v příštím roce. Vyplývá to z vyjádření Rusnoka v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus. Rusnok dále dodal, že ukrajinský konflikt zároveň negativně ovlivní růst ekonomiky.