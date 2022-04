Rusnok: Nelze vyloučit další růst úrokových sazeb, letos neklesnou

Česká národní banka nevylučuje další navýšení úrokových sazeb na jednání začátkem května. Ve středu to řekl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Podle něj také centrální bankéři ponechají vysoké sazby delší dobu, než původně očekávali. Jejich další zvýšení by už podle Rusnoka nemělo být tak výrazné. Základní sazby zvýšila centrální banka naposledy v březnu, a to popáté za sebou. Teď odpovídají hodnotě 5 procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2001. Od nich se odvíjí mimo jiné ceny hypoték. Banka chce zvyšováním základní sazby mírnit vysokou inflaci. Ta v březnu vystoupala na 12,7 desetin procenta - nejvíc od roku 1998. Klesat by podle Rusnoka mohla začít na konci letošního roku.