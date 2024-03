Rusové na pohřbu Navalného byli dojatí, ale ne odevzdaní, řekl český diplomat

Na dnešním pohřbu ruského opozičníka Alexeje Navalného panovala atmosféra smutku, dojetí, přítomní lidé ale nebyli odevzdaní, řekl ČTK současný vedoucí českého velvyslanectví v Moskvě Jiří Čistecký. Ten se pohřbu na Borisovském hřbitově na jihovýchodním okraji ruské metropole zúčastnil spolu s několika málo dalšími představiteli zastupitelských úřadů. Podle Čisteckého rozsah bezpečnostních opatření kolem hřbitova potvrzuje, že ruský režim má strach z vlastních občanů.

"Podařilo se nám tam dostat jen několika velvyslancům," uvedl Čistecký, podle kterého museli diplomaté přijít hodinu před plánovaným časem pohřbu a na hřbitov projít rámy. "Pět minut po nás to zavřeli a nikoho dovnitř nepouštěli," dodal Čistecký, který je zástupcem velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky, který už několik měsíců pobývá v Česku.

U hřbitova se podle diplomata shromáždilo odhadem čtyři až pět tisíc lidí, a to za "masivní" přítomnosti policie. "Celý prostor (hřbitova) byl hermeticky uzavřen," řekl Čistecký. "Byla to atmosféra smutku, dojetí," řekl ČTK diplomat, podle kterého ale rozhodně nebylo z davu cítit odevzdání. "Dnešní rozloučení s Alexejem Navalným ukazuje, že obyčejným lidem není lhostejné, co se v Rusku děje. Je tichým, ale jasným vzkazem nesouhlasu s poměry v Rusku," dodal Čistecký v prohlášení českého ministerstva zahraničí. "Rozsah bezpečnostních opatření potvrzuje, že ruský režim má strach z vlastních občanů," dodal.