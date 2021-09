Růst počtu nakažených v ČR zrychluje, roste i počet hospitalizovaných

Epidemie koronaviru v Česku začíná zrychlovat. Za pátek hygienici zaznamenali druhý nejvyšší počet případů od začátku prázdnin, celkem 447 nakažených. Víc případů bylo toto úterý, kdy jejich počet přesáhl hranici 500. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se zvyšuje i počet hospitalizovaných. S covidem-19 se léčí 112 pacientů, loni v září to přitom bylo zhruba 300. Oproti loňsku je ale méně lidí ve vážném stavu. To podle odborníků potvrzuje velkou proočkovanost a promořenost populace. Největší počet nemocných na 100 tisíc obyvatel je v Píseckém a Karlovarském okrese. Opět mírně vzrostlo i tzv. reprodukční číslo, ukazující rychlost šíření epidemie.