Růst průmyslu a stavebnictví v červenci zpomalil, pohoršil si zahraniční obchod

Českému průmyslu se daří i přes problémy v dodávkách surovin. Shodli se na tom analytici. Odhadují, že letošní růst by mohl být dvouciferný. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, průmysl v červenci zpomalil meziroční růst na 7 procent z červnových víc než 11 procent. Produkce se ale zvýšila ve většině odvětví, nejvýraznější to bylo v hutním zpracováním kovů a slévárenství. Stavebnictví podle statistiků od začátku letošního roku do konce července meziročně kleslo o 0,6 procenta. Pozemní stavitelství oslabilo za letošní rok zatím o 2,2 procenta, a inženýrské naopak posílilo o čtyři procenta. "Stavebnictví na rozdíl od průmyslu nezažilo v souvislosti s covidem tak strmý pád. Zpočátku roku 2020 vykazovalo ještě relativně dobré výsledky a celkový pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství. Problémy se začaly projevovat až v polovině roku, kdy průmysl začal již oživovat," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. "Bohužel, ani v roce 2021 se nedařilo nastartovat stabilní růst stavební produkce, a ta za prvních sedm měsíců byla zhruba na stejné úrovni jako před rokem," dodala. Podle analytiků brání vyššímu růstu stavebnictví nedostatek zaměstnanců i stavebních materiálů a vysoké ceny materiálů. U zahraničního obchodu experti očekávají, že za celý rok dosáhne stejného přebytku jako loni, ačkoli byl v červnu i červenci ve schodku.