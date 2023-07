Rychetský: Soudce ÚS musí naslouchat druhým a nezatrpknout, když je v menšině

Ochota naslouchat ostatním, vést dialog a netrvat za každou cenu na svém stanovisku byla základní zásadou končícího předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. V rozhovoru s ČTK také uvedl, že patnáctičlenný soud je jako komorní orchestr, jehož členové musí být schopní spolu komunikovat. "A nesmí zatrpknout, když jsou se svým názorem v menšině," uvedl Rychetský, jehož druhé funkční období končí 7. srpna. Svá vyjádření k politické situaci, kvůli kterým v posledních letech někdy čelil kritice, vysvětluje závazkem k někdejším souputníkům z disentu, kteří už nežijí - právě kvůli nim prý někdy nemohl mlčet.

Signatář Charty 77 a polistopadový vrcholný politik, který 17. srpna oslaví 80. narozeniny, se nyní chce více věnovat rodině, hodlá také uspořádat svůj osobní archiv. Nejdůležitější rozhodnutí ÚS, která se týkají právních předpisů, vznikají na základě hlasování pléna soudu. Váha hlasu předsedy je stejná jako u ostatních soudců. I Rychetský opakovaně zůstal v menšině, například u nálezu, jímž ÚS potvrdil církevní restituce. Soudci ale mají možnost sepsat odlišné stanovisko, a zveřejnit tak svůj menšinový názor.

"Upřímně řečeno, kdyby toto právo soudce ÚS neměl, tak by byl ve velmi těžké situaci, protože by vlastně musel obhajovat něco, s čím nesouhlasil, a nesměl by říci svůj opačný názor. Řada disentních stanovisek je nesmírně užitečná pro budoucnost, protože nejednou se názor menšiny - stejně jako v politice - příště stane názorem většiny," uvedl Rychetský.