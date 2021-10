Stoupá zájem o kamna na tuhá paliva, zejména na dřevo. Vyplývá to z ankety mezi prodejci, které oslovil Český rozhlas. Může to podle nich to souviset i s rostoucími cenami plynu a elektřiny. Lidé mají zájem jak o klasická krbová kamna na dřevo, tak i kamna s výměníkem, která umožní ohřev teplé vody, nebo kamna s teplovzdušnými rozvody. Zájem je podle prodejců enormní a shodují se, že začíná být problém s váznoucími dodávkami od výrobců.