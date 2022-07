S českým pasem lze bez víza vyrazit do 185 zemí, v žebříčku užitečnosti je na sdílené osmé příčce

S cestovním pasem České republiky lze bez víza vyrazit do 185 zemí světa, což jej v aktualizovaném žebříčku společnosti Henley & Partners řadí na sdílenou osmou příčku. Stejně užitečné jsou podle tohoto zdroje pasy vydané v Austrálii, Kanadě, Řecku a na Maltě. Silnější doklady mají obyvatelé 21 zemí včetně Spojených států nebo Británie, v čele hodnocení zůstává Japonsko. Autoři již 17 let přidělují jednotlivým zemím body za každou jinou zemi, do které má nositel daného pasu možný vstup bez víza nebo vízum dostane při příjezdu. Česko má aktuálně 185 bodů, což je stejné skóre, s jakým zakončilo loňský rok. Oproti roku 2020 je to zlepšení o jeden bod, za poslední deset let pak síla českého pasu narostla o 33 bodů. Jeho pozice ve světovém srovnání v posledních letech kolísá mezi sdílenou sedmou a osmou příčkou.