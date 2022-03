S dodávkami elektřiny skončila Energo LaR, dodávala 549 odběrným místům

S dodávkami elektřiny skončila společnost Energo LaR z Rychnva nad Kněžnou, vyplývá z informací na webu operátora trhu s elektřinou (OTE). Firma dodávala podle jeho dat elektřinu na 549 odběrných míst. Kromě elektřiny má společnost i 106 odběrných míst u plynu. Podle jednatele firmy Jiřího Lunky bude firma plyn svým klientům dodávat dál.

Za důvod ukončení dodávek elektřiny Lunka označil enormní růst cen elektřiny po ruské invazi na Ukrajinu. "Byl to takový finanční tlak, že se to nedalo ustát. Banky mají zákaz půjčovat, stačilo nám překlenout dva nebo tři dny a jeli jsme dál, ale nešlo to," řekl ČTK Lunka. Klientům podle něj firma vše oznámila a je připravena jim pomoci s přechodem k novému dodavateli. V tomto týdnu jde již o druhého dodavatele energií, který ukončil činnost. Ve středu oznámila konec společnost První Moravská Plynární.

Ukončení dodávek energií již od poloviny října oznámilo 17 firem s téměř milionem zákazníků. Největší z nich, skupina Bohemia Energy, skončila činnost 13. října.