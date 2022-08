S hašením požáru v Českém Švýcarsku opět pomohou italské letouny

Hasičům v Českém Švýcarsku znovu pomůžou italská letadla Canadair. Kolem poledne by měla dorazit na letiště Vodochody. Potvrdil to mluvčí hasičů Martin Kavka. Italské stroje vystřídají švédské letouny, do národního parku se vrátí zhruba po týdnu. Vodu nabírají do bambivaků v jezeře Milada. Požár v části národního parku hasí taky několik vrtulníků. Hasiči využívají novou strategii, kdy posílají nad stejná místa několik vrtulníků a masivně prolévají ohniska.

Plocha požáru se přes noc nezměnila, i nadále hoří asi na 440 hektarech. Nejhorší situace je v severní části území. V Českém Švýcarsku zasahuje zhruba tisíc hasičů. Dnes se jednotky podle mluvčího hasičů Lukáše Marvana zaměří mimo jiné na okolí Pravčické brány, kam se pokusí dostat po zemi.