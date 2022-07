S požárem v Hřensku dnes bojuje 700 hasičů, pět letadel a osm vrtulníků

Hasičům se druhou noc v řadě podařilo udržet požár v Českém Švýcarsku na stejné ploše. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Rudolf. S požárem jich dnes bojuje celkem asi 700. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky. Hasit plameny bude pomáhat pět letadel a osm vrtulníků. Na ranním briefingu to uvedl mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan. Dosud v Hřensku zasahovalo průměrně přes 400 hasičů. Požár v Českém Švýcarsku pokračuje sedmým dnem. Hasiči se podle Marvana rozhodli využít deště a přejit z požární obrany do útoku, jak hasiči již dříve avizovali. "Zatím tady prší spíše symbolicky," připustil mluvčí. Na zásah letecké techniky by to podle něj nemělo mít vliv.