S přípravou trati z Prahy na letiště bude SŽ radit evropská rozvojová banka

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) bude radit Správě železnic (SŽ) při přípravě modernizace železniční trati z Prahy na Letiště Václava Havla a na Kladno formou PPP projektu, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru. SŽ o tom informovala v tiskové zprávě s tím, že obě strany podepsaly smlouvu na poradenské služby, na základě kterých banka připraví podklady k veřejné zakázce na koncesionáře stavby. SŽ počítá s výstavbou ve spolupráci se soukromým kapitálem u vybraných úseků tratě, vláda to schválila v srpnu. Vybraný koncesionář podle organizace zajistí i následnou provozuschopnost kolejí. Ve hře jsou podle informací SŽ dvě varianty, v první by soukromý partner vybudoval či zrekonstruoval všechny úseky mezi stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Letiště Václava Havla, ve druhé kromě toho i úsek do Kladna.