Safari Park Dvůr Králové bude nově chovat dva samce antilop ohrožených vyhynutím

Safari Park Dvůr Králové nad Labem získal dva samce na posílení chovu dvou druhů antilop ohrožených vyhynutím. Novými plemeníky by se měli stát samec antilopy koňské ze zoo Liberec a samec přímorožce šavlorohého, kterého zoo získala z Francie. ČTK to řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková. Oba druhy antilop z úspěšných odchovů dvorská zoo v minulosti vrátila do Afriky. Safari park nyní chová největší evropskou skupinu antilop koňských čítající 14 kusů. Zvířata žijí ve dvou stádech. Dvorská zoo, která se specializuje na Afriku, dosud odchovala přes 400 mláďat antilopy koňské a patří k nejvýznamnějším chovatelům mezi světovými zoo. Ve Dvoře Králové se dosud narodilo 145 mláďat přímorožců šavlorohých. V posledních šesti letech však byla reprodukce kvůli hledání vhodných plemeníků pozastavena. Dvorská zoo patří Královéhradeckému kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech