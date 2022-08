Šalomoun předloží vládě balíček s návrhy na snížení administrativní zátěže

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) předloží ve středu vládě první Antibyrokratický balíček. Má vést k přípravě opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu i občanů. Materiál by měl být podkladem pro jednotlivá ministerstva, jež by do konce roku měla připravit legislativní řešení návrhů. Následně by měly resorty připravit návrhy dílčích změn zákonů, které projdou klasickým vládním legislativním procesem. ČTK informace poskytla Šalomounova mluvčí Jana Taušová.

Inspirací je podle Šalomouna například Slovensko, kde připravili už pátý balíček zjednodušujících opatření. "I když si uvědomujeme, že prioritou číslo jedna naší vlády je nyní řešit energetickou krizi a rychlou a účinnou pomoc lidem, tak je pro nás důležité byrokratickou zátěž pro podnikatele řešit. Začínáme tak návrhem souboru opatření, která půjdou zrušit či zjednodušit rychle," dodal ministr.