Šalomoun: Zmrazit platy i soudcům může být v rozporu s ústavním pořádkem

Projednávání vládního návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců a státních zástupců ve stavu legislativní nouze by mohlo narazit u Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že návrh příslušného zákona, který poslancům předložila koaliční vláda Petra Fialy (ODS), zasahuje i do platové základny soudců, dostává se také do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Ve svém stanovisku k vládní předloze to uvedl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty). Vláda navrhuje, aby platy politiků, soudců a státních zástupců zůstaly od února stejně vysoké jako loni.