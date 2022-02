Samková nechce končit zraněním a soupeřky hodlá zase porážet

Snowboardcrossařka Eva Samková nepovažuje zlomeniny obou nohou, kvůli kterým nestartuje na olympijských hrách v Pekingu, za fatální a znamenající konec kariéry. Věří, že se už v závěru zimy znovu postaví na snowboard a hned v další sezoně bude jako dřív soupeřky na trati porážet.

"Nevidím to jako fatální a konečné zranění, protože už jsem zažila zranění dost a vždycky jsem se dokázala vrátit. Udělám pro to maximum," řekla Samková v on-line rozhovoru s médii. V úspěšný návrat věří i její trenér Marek Jelínek. "Na začátku sezony Evka jezdila nejlíp v životě a zažívala největší uspokojení se svým výkonem. Doufám, že na to navážeme a ještě něco ukážeme," řekl z Pekingu kouč, který stojí za všemi úspěchy české hvězdy.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Nyní už týden chodí bez berlí. Každý den jezdí na fyzioterapii a elektroléčbu. Potěšilo ji, že si čeští sportovci při pátečním slavnostním zahájení namalovali na roušky knírek, který je jejím tradičním doplňkem na závodech.