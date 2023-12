Kraje a obce hospodařily v prvních třech letošních čtvrtletích s celkovým přebytkem 77 miliard korun. To je nejlepší výsledek za posledních 10 let. V porovnání s loňskem přebytek stoupl skoro o 30 procent. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Podle něj jsou za nárůstem hlavně vyšší příjmy z daní. Samosprávám zároveň meziročně vzrostly výdaje - a to asi o 13 procent.