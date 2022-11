Šancí letět do vesmíru bude víc, otázkou jsou peníze, míní český astronaut

Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, řekl dnes novinářům na čáslavské letecké základně český armádní pilot a záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti.

Velitel čáslavské základny taktického letectva Jaroslav Tomaňa prohlásil, že výběr Svobody do evropského týmu astronautů je absolutní úspěch, a to pro samotnou základnu, české letectvo, armádu i celou republiku. Armáda podle něj udělá maximum, aby mohl plnit povinnosti a úkoly vyplývající z nové role. I když bude Svoboda dál létat v Čáslavi na letounech Gripen, prioritou je samozřejmě udělat vše pro to, aby se mohl jako první český kosmonaut po vzniku samostatné republiky podívat do vesmíru, dodal Tomaňa.

Svoboda uspěl v náročném výběru Evropské kosmické agentury, která buduje tým astronautů pro evropský vesmírný program. Stíhací pilot se o místo v týmu ucházel v konkurenci 22.000 kandidátů z celé Evropy i dalších 200 zájemců z Česka.