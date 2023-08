Saská policie začíná s četnějšími kontrolami v pohraničí s Polskem a Českem

Saská zemská policie ode dneška na pomezí s Polskem a Českem výrazně posílí opatření proti nelegální migraci. Kroky, jejichž součástí budou četnější namátkové kontroly a také skrytá pátrání policistů v civilu, v úterý ohlásil saský ministr vnitra Armin Schuster. Zdůvodnil to tím, že dosavadní postup spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové nepřinesl v boji proti převaděčům žádné výsledky, proto se do věci musí vložit samo Sasko. Česká policie na Liberecku, které s německým okresem Zhořelec sousedí, žádná dodatečná opatření nechystá. Schuster neupřesnil, v jakém počtu bude saská zemská policie v pohraničí nasazena. Oznámeno ale bylo, že do akce se zapojí i pořádkové jednotky.