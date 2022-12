Sazby hypoték v listopadu stouply k šesti procentům, patří k nejvyšším za 20 let

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v listopadu mírně vzrostla na 5,96 procenta z říjnových 5,86 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za 20 let. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,3 miliardy korun, meziměsíčně mírně více. Meziroční propad se prohloubil na 84 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Aktivita na hypotečním trhu zůstává citelně utlumená. Za celý letošní rok, tedy od ledna do listopadu, se propadla o 62 procent. "Hypoteční trh se zastavil, nic na tom nemění ani lehce zvýšená aktivita v listopadu, který býval vždy silným měsícem. Na malá prodejní čísla si budeme muset na nějaký čas zvyknout. Podobná situace jako nyní bude trvat minimálně celý příští rok,“ uvedl manažer hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.