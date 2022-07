Sběratelé na aukcích v Česku v prvním pololetí rekordně utráceli

Sběratelé uměleckých předmětů letos na aukcích konaných v Česku utratili rekordní částku. Za první pololetí to bylo přes 910 milionů korun, v meziročním srovnání je to nárůst o 7 procent. Informoval o tom Jan Stuchlík, šéfredaktor serveru Artplus, který se na trh s uměním specializuje. Podle Stuchlíka to letos bylo navíc poprvé, kdy někdo za jedno dílo zaplatil víc než 100 milionů korun. Zároveň se podařilo prodat víc než polovinu nabízených děl.