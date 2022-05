Sběratelku umění Medu Mládkovou dnes pochovali do rodinné hrobky v Rosicích

Sběratelka umění a mecenáška Meda Mládková, která zemřela 3. května ve věku 102 let, dnes spočinula v rodinné hrobce svého manželka Jana Viktora Mládka v Rosicích u Brna. Do hrobu byla uložena společně s jeho zpopelněnými ostatky. Jan Viktor Mládek zemřel v létě 1989 krátce před sametovou revolucí v exilu v USA. Jeho ostatky Mládková vzala s sebou zpět do vlasti a jejím přáním právě bylo, aby oba spočinuli po její smrti v Rosicích, řekl dnes na hřbitově ČTK předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Velká část sbírky, kterou Mládková za svůj dlouhý život shromáždila, je vystavená v Praze v Sovových mlýnech. Je ale tak rozsáhlá, že ji nelze vystavit kompletní. Proto je již několik let část sbírky vystavena na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku vedle Slovanské epopeje. Mládková byla známá jako propagátorka tvorby malíře Františka Kupky i jako žena, která přes někdejší železnou oponu pomáhala českým umělcům druhé poloviny 20. století. Od roku 1948 žila v emigraci, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, kde pomáhala krajanům.