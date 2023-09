Sbírka na genovou léčbu dvouletého chlapce už vynesla téměř 104 milionů Kč

Do sbírky na léčbu dvouletého Martínka, který trpí vzácným genetickým onemocněním, už lidé poslali více než 100 milionů korun potřebných na genovou terapii. Sbírka začala v pátek 22. září a od té doby do dnešního rána do ní přispělo přes 220.000 dárců, kteří vybrali již téměř 104 milionů Kč. Vyplývá to z údajů na darovacím portálu Donio. Chlapec trpí těžkou formou syndromu AADC, který ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v mozku. Jde o velmi vzácné genetické onemocnění se zhruba 120 potvrzenými případy na celém světě.

Dvouletý chlapec je zcela odkázán na péči a pomoc druhých. Leží a bez pomoci ostatních neudrží ani vzpřímenou hlavičku. Často z ničeho nic zvrací, nadměrně se potí, trpí svalovými křečemi podobnými epileptickým záchvatům a má také má výrazně oslabený polykací reflex. To způsobuje, že mu část stravy končí v plicích.

Dosavadní léčba pouze mírní některé příznaky nemoci, ale nemoc jako takovou neléčí. Naději proto Martínkovi rodiče vidí v genové terapii, po které by mohla většina aktuálních obtíží naprosto vymizet. Léčba medikamentem Upstaza ale není vzhledem k vzácnosti výskytu onemocnění hrazena ze zdravotního pojištění a žádost o uhrazení léčby zdravotní pojišťovna zamítla. Náklady na léčbu činí zhruba 4,2 milionu eur, v přepočtu kolem 100 milionů korun.