Sbírka potravin vynesla 624 tun zboží pro potřebné, dosud nejvíc

V sobotní podzimní sbírce potravin v Česku lidé v obchodech darovali 624 tun zboží, z toho 562 tun potravin a 62 tun základní drogerie a hygienických potřeb. Je to dosud nejvíc v této akci. Z vybraných potravin lze připravit až 1,124 milionu porcí jídla. ČTK to dnes sdělil zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Miroslav Dinga. Sbírka přitom pokračuje v e-shopech až do 21. listopadu, očekává se tak překročení 700 tun darovaného zboží. "To množství je úžasné, těch 624 tun nás překvapilo. A ještě to není konec, probíhá ještě ta forma sbírky online, takže čekáme, že to bude celkově přes 700 tun," řekl ČTK předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Jaké konkrétní potraviny lidé nejvíce kupovali, se podle něho vyhodnotí až v příštích 14 dnech. Podle Slavíčka tak Češi prokázali, že jim není lhostejný osud druhých, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Dobrovolníků se nakonec zapojilo přes 5000.