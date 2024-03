Sbormistr, který zneužíval chlapce, půjde na 6 let do vězení. Odvolací soud mu zpřísnil trest

Vrchní soud v Praze zpřísnil trest sbormistrovi, který ve farním sboru zneužíval děti. Půjde na šest let do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Původně měl být za mřížemi čtyři roky, podle odvolacího soudu byl ale trest příliš mírný. Muž podle obžaloby zneužíval nebo znásilňoval chlapce, nejmladšímu bylo 8 let. Jednotlivých útoků byly za deset let stovky. Muž se k činům přiznal a dobrovolně nastoupil do psychiatrické nemocnice. Léčí se s homosexuální pedofilií. Nyní řekl, že si trest zaslouží a do vězení nastoupí.