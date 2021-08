Schillerová a Maláčová se neshodly na rozpočtu kvůli sociálním službám

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se dnes neshodly na podobě rozpočtu pro resort práce na příští rok. Důvodem je částka na sociální služby. Maláčová žádá ještě 1,5 miliardy na provoz a 3,1 miliardy na platy. Maláčová navrhuje, aby se všem zaměstnancům v sociálních službách od ledna zvedl výdělek o stejnou částku, a to o 3000 korun. Na to je potřeba 3,1 miliardy. Na ostatních položkách je shoda. Po dvouhodinovém jednání to ministryně řekly novinářům. Ministerstvo práce musí ještě dodat další podklady, o částkách by měla rozhodnout vláda.