Schillerová: Dočasné zrušení DPH u energii by Evropská komise neměla trestat

Poslanci se dnes sešli na mimořádné schůzi sněmovny, kterou kvůli zdražování energií svolali zástupci hnutí ANO. Projednat chtějí zavedení nulové sazby DPH na elektřinu a plyn v celém příštím roce, změnu pravidel pro obchodování s emisními povolenkami a taky novelu o podporovaných zdrojích energie. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová z hnutí ANO před schůzí řekla, že pokud by Česko odpustilo DPH na plyn a elektřinu pouze dočasně, tak by vůči němu Evropská komise nezavedla žádné sankceOdvolává se na osobní jednání s eurokomisařem pro ekonomiku Paolem Gentilonim. Nastupující vláda ale s návrhy nesouhlasí - například pomoc by podle ní měla cílit hlavně na poškozené a ohrožené skupiny obyvatel.