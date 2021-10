Schillerová promine DPH u energií pro listopad a prosinec

Vláda dnes podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zmocní ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby mohla rozhodnout o odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) energií na listopad a prosinec. Babiš to řekl na tiskové konferenci před jednáním kabinetu. Státní rozpočet to podle Schillerové bude stát jednu miliardu korun měsíčně. Pro energie nyní platí sazba DPH 21 procent.

Vláda tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu. Prominutí daně umožňuje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelných událostech. Odpuštění DPH je podle Schillerové mimořádný úkon, který zatím využila jen v případě respirátorů. Ministryně uvedla, že hodlá požádat evropský výbor pro DPH, aby ČR snížit sazbu daně u energií povolil.

Partner a daňový expert poradenské PwC Česká republika Martin Diviš ČTK řekl, že EU směrnice o DPH neumožňuje, aby dodávky elektrické energie podléhaly nulové sazbě DPH. "Pokud by se mělo v Česku jednat o snížení sazby DPH na nulu, muselo by to být jistě náležitě vysvětleno ze strany české vlády a následně ujednáno na evropské úrovni," uvedl.