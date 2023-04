Schodek veřejných financí loni poklesl, vládní dluh stoupl

Míra zadlužení vládních institucí se v posledním loňském čtvrtletí meziročně zvýšila, a to ze 42 na 44 procent hrubého domácího produktu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkový deficit veřejných financí ale poklesl na 3,6 procenta HDP, předloni byl přitom na úrovni asi 5 procent. Největší podíl na výsledku mělo hlavně hospodaření ústředních vládních institucí, to skončilo ve schodku 298 miliard korun. Naopak hospodaření krajů a obcí skončilo v přebytku 52,8 miliardy korun. Celkový vládní dluh v absolutní částce loni stoupl zhruba o 430 miliard na 2,997 bilionu korun. Z toho je převážná část tvořena vydanými dluhopisy, jejichž objem se zvýšil meziročně o 239,3 miliardy Kč.