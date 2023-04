Schopnost Čechů splácet závazky se letos mírně zlepšila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti 4,8 procenta dospělých, na konci roku 2022 to bylo 4,9 procenta. O rok dříve to bylo 5,15 procenta. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi při splácení závazků. Počet spotřebitelů s dluhem po splatnosti zapsaným v registru fyzických osob Solus klesl během prvního čtvrtletí o 6000 na 417.000. To představuje 4,8 procenta dospělé populace v ČR. Evidovaný dluh po splatnosti klesl o 70 milionů korun na 30,8 miliardy korun. "ČR patří dlouhodobě k zemím, které mají v EU nejnižší míru závazků po splatnosti evidovaných u spotřebitelů. Přestože vypadají statistiky na první pohled pozitivně, vnímáme v datech řadu signálů, že někteří spotřebitelé mají častěji potíže s úhradou svých závazků. Jedním z nich je rostoucí výše průměrného závazku po splatnosti, dalším pak například zvýšený zájem spotřebitelů, kteří již mají finanční potíže, o čerpání úvěru u některého z členů Solusu,“ uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.