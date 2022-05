Schůzi k návrhům ANO proti vysokým cenám energií Sněmovna zamítla

Opozičnímu hnutí ANO se dnes opět nepodařilo prosadit ve Sněmovně řádnou debatu o svých čtyřech návrzích směřujících proti růstu cen energií a pohonných hmot. Sněmovna po téměř čtyřech hodinách hlasy koaliční většiny neumožnila schválení programu mimořádné schůze, která se tak nakonec nekonala. Předtím se přeli opoziční řečníci s přednostním právem s ministry ohledně energetické bezpečnosti. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) ve zhruba hodinovém projevu obvinil vládu mimo jiné z brutálních lží.

"Tuto schůzi jsme svolali proto, abychom zopakovali této vládě, jakým způsobem má řešit krizi v energiích a drahé energie,“ prohlásil Babiš. "Tato vláda není schopna dodat ani ty kompenzace, které navrhuje,“ řekl. Kritizoval vládu třeba za to, jakým způsobem přistoupila k návrhu vyplatit domácnostem příspěvek 5000 korun na dítě. "My jsme navrhovali to, aby lidi uviděli tu pomoc státu na fakturách za elektřinu, plyn a teplo. My jsme to minulý rok udělali, v listopadu a v prosinci jsme snížili na návrh bývalé ministryně financí DPH z 21 procent na nulu," řekl mimo jiné. Také předseda SPD Tomio Okamura i předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala kritizovali vládu za nečinnost.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) naopak řekl, že za Babišovy éry závislost země na ruském plynu a ruských surovinách stoupla. Také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) obvinil bývalou Babišovu vládu z toho, že neudělala nic pro energetickou bezpečnost Česka a pro snížení závislosti v některých energiích na Rusku. Síkela se postavil proti zrušení DPH na energie a tvrzení opozičních řečníků označil mimo jiné za nepravdy.