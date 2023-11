Schwarzenberg je kvůli zdravotním potížím hospitalizován ve Vídni

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je kvůli zdravotním potížím v jedné z vídeňských nemocnic, kam byl letecky převezen z ČR. Uvedl to dnes server Expres. Pětaosmdesátiletý čestný předseda TOP 09 řekl Blesk zprávám, že ho trápí mimo jiné srdce a ledviny. Schwarzenberg se delší dobu potýká se zdravotními problémy, kvůli nimž byl opakovaně hospitalizován v Praze a nemohl od prezidenta Petra Pavla 28. října osobně převzít Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání.

"To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata," řekl Expresu Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a má tu část rodiny. Karel Schwarzenberg pochází z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů.