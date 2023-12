Schwarzenbergova rakev bude vystavena příští středu až pátek od 12:00 do 22:00

Rakev bývalého šéfa diplomacie, poslance a senátora Karla Schwarzenberga bude pro veřejnost vystavena v pražském kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem od středy 6. prosince do pátku 8. prosince vždy od 12:00 do 22:00. Čestnou stráž u uzavřené rakve budou držet skauti a členové armády, sdělil dnes ČTK Suverénní řád Maltézských rytířů. Poté budou ostatky převezeny do katedrály svatého Víta na sobotní pohřeb se státními poctami.

Kostel je součástí areálu, kde maltézský řád sídlí od 12. století. V roce 1378 zde bylo před pohřbem vystaveno i tělo českého krále Karla IV., kterého mezi své předky počítá i rod Schwarzenbergů, uvedl řád v tiskové zprávě. Podle parte, které má ČTK k dispozici, si Schwarzenberg přál místo květin dary na obranu Ukrajiny a pro řád Maltézských rytířů, který se věnuje charitativní činností. Přispívat bude možné přímo na místě, organizátoři pak žádají, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce.

Rod Schwarzenbergů je s katolickým řádem duchovně propojen od počátků působení Schwarzenbergů v Českých zemích v roce 1650. Jeho rodinní příslušníci se tradičně stávali členy řádu. Otec zesnulého politika Karel získal v roce 1959 titul prezidenta regentské rady českého velkopřevorství. "Ze svého titulu získával nové členy v exilu a provedl maltézský řád úskalími německé okupace a komunistického režimu," uvedl řád. Zesnulého českého diplomata a politika označuje řád za velkého podporovatele a přítele. Schwarzenberg zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni ve věku 85 let.