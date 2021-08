Sdružení: Do Chorvatska přijelo do půlky srpna více Čechů než za celý loňský rok

Do Chorvatska přijelo z České republiky letos do poloviny srpna podle Chorvatského turistického sdružení zhruba 561.000 cestovatelů, asi o 41.000 více než za celý loňský rok. K Jadranu podle sdružení může v září zamířit ještě minimálně kolem 40.000 českých turistů. Na chorvatském žebříčku návštěvnosti jsou Češi na pátém místě za Němci, Slovinci, Poláky a Rakušany. Chorvatské turistické sdružení to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

"Zájem Čechů o dovolenou na jachtě v Chorvatsku je tento rok podle našich čísel zcela výjimečný. Během léta se poptávka meziročně zvýšila o 75 procent, od začátku roku potom o 125 procent. Největší zájem je tradičně o lokality kolem Splitu, Střední Dalmácie a v blízkosti Zadaru," řekl spoluzakladatel a výkonný ředitel vyhledávače jachet Boataround.com Pavel Přibiš.