Sdružení: Podpora nadaných žáků v českých školách je nedostatečná

Podpora nadaných žáků v českých základních školách je nedostatečná. Učitelé často neví, jak s nimi pracovat. Chybí jednotný návod, jak mimořádně nadané dítě rozpoznat. Pomohlo by zapojení asistentů pedagoga či školních psychologů a speciálních pedagogů. Ve svých tiskových zprávách to uvedly spolek Učitelská platforma a nezisková organizace EDUin. Statistiky ministerstva školství evidují v základních školách necelou tisícovku mimořádně nadaných žáků, podle odhadů odborníků je jich tam ale až dvacetkrát víc. Česká společnost tak podle nich přichází o lepší využití lidského potenciálu. Podle mezinárodních výzkumů je v populaci zhruba 20 procent nadprůměrně intelektově nadaných lidí, mimořádně nadaných jsou asi dvě procenta. Do českých základních škol chodí přibližně jeden milion dětí. Nadaných by tedy mělo být kolem 200.000 a mimořádně nadaných zhruba 20.000. Podle statistik ministerstva školství ale bylo k 30. září 2020 v základních školách 2171 nadaných, z toho mimořádně nadaných 847.