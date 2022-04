Se členstvím ČR v NATO souhlasí nejvíc lidí od roku 1994, ukázal průzkum

Se členstvím České republiky v NATO souhlasí 78 procent lidí v Česku, nejvíc od roku 1994. Vzrostla také podpora Evropské unie, ukázal průzkum agentury STEM z přelomu března a dubna. Třetina Čechů kvůli válce na Ukrajině považuje bezpečnostní situaci ve střední Evropě za špatnou a jen necelá desetina si myslí, že zde nehrozí žádný konflikt. Rusko je jednoznačným viníkem války na Ukrajině podle tří čtvrtin obyvatel ČR, silně pozitivní vztah k němu mají jen čtyři procenta lidí. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK.

Prozápadní postoje má v souvislosti s válkou 57 procent obyvatel v ČR, z toho 37 procent podporuje alespoň přesuny vojáků NATO k hranicím Ukrajiny a Ruska a 20 procent aktivitu vojáků NATO nepodporuje, nebo dokonce odmítá. Nejistá je ve svých názorech třetina lidí, k ruskému popisu situace nemají vyhraněnou důvěru ani nedůvěru. Šest procent důvěřuje ruskému výkladu, že jde o provokaci NATO a Ukrajina je uměle vytvořený stát. Čtyři procenta silně proruských lidí si pro ČR do budoucna přejí cestu na východ. Průzkumu se od 24. března do 6. dubna zúčastnilo 1171 lidí starších 18 let.