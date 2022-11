Šedivý: Po výbuchu v Polsku by se měla posílit obrana států na východě NATO

V návaznosti na výbuch v Polsku by se měla ještě posílit protiraketová a protiletecká obrana států hraničících s Ukrajinou a Ruskem. ČTK to dnes řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, podle kterého to bude jedním z výsledků konzultací uvnitř Severoatlantické aliance (NATO). V polském městě Przewodów u hranic s Ukrajinou se v úterý odpoledne ozvala exploze, při které podle polských úřadů zahynuli dva lidé. Polské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že tam spadla raketa vyrobená v Rusku. Tři nejmenovaní američtí činitelé podle agentury AP později tvrdili, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu. "Musíme počkat, až polští experti udělají závěry, ale už dnes je zřejmé, že se pravděpodobně jednalo o raketu protileteckého systému S-300," řekl Šedivý. Výsledky konzultací NATO by podle něj měly směřovat k tomu, že se ještě posílí protiraketová a protiletecká obrana států hraničících s teritoriem války, tedy s Ukrajinou a Ruskem. "To si myslím, že je zcela zřejmé, protože to, co se stalo včera (v úterý), ukazuje to, že se situace může opakovat a že naše protivzdušná obrana pořád není úplně dobře připravena," míní Šedivý.