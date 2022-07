Sedm vrtulníků a čtyři letadla zasahují u požárů v Českém Švýcarsku

S hašením rozsáhlých požárů v Českém Švýcarsku pomáhá sedm vrtulníků a čtyři letadla. Řekl to šéf hasičů v Ústeckém kraji Roman Vyskočil. Na místě je podle něj také zhruba 450 hasičů z 80 jednotek - těm by se dnes mohlo podařit zlikvidovat část požáru nad domy v Hřensku. Celkem se plameny rozšířily na víc než tisíc hektarů. Hasicí technice dopoledne komplikovala práci mlha a hustý kouř, podle meteorologů by se ale situace měla zlepšit.