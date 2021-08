Sedm z deseti Čechů má vysokou hladinu cholesterolu

Vysoký cholesterol má sedm z deseti Čechů. Lidi ale mají slabé povědomí o hladině cholesterolu v populaci. Vyplývá to z výzkumu společnosti STEM/MARK z května letošního roku, kterého se zúčastnilo přes tisíc respondentů. Podle předsedy České společnosti pro aterosklerózu profesora Michala Vráblíka Češi znají škodlivé účinky cholesterolu. Většina z nich si ale případné problémy nepřipouští. Lidi by se tak podle Vráblíka měli o množství cholesterolu v těle víc zajímat, a to v každém věku. Cholesterol podle Vráblíka zkracuje život až o 10 let. Je hlavní příčinou kornatění cév, které vede ke spoustě kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktu. Optimální hladina cholesterolu je u každého člověka individuální. Jen menšinu cholesterolu přitom přijímáme z potravy, až 3/4 si tělo vyprodukuje samo. Prevence i léčba vysoké hladiny cholesterolu jsou podle Vráblíka i přesto důležitá, protože snižuje riziko cévních a srdečních příhod.