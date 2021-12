Seemanová na MS v krátkém bazénu předčasně končí, nemůže pořádně dýchat

Česká plavecká jednička Barbora Seemanová předčasně ukončila působení na mistrovství světa v krátkém bazénu. Kvůli problémům se zády nemůže pořádně dýchat, informovala její trenérka Petra Škábová. Elitní kraulařka dnes v Abú Zabí nenastoupila do rozplavby na 100 metrů a nebude riskovat ani další starty. "Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard," uvedla Škábová.

Životní sezona ozdobená zlatem a stříbrem na evropských šampionátech a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně. Na MS nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila.