Šéf BIS považuje nynější bezpečnostní situaci za nejhorší od druhé světové války

Současná bezpečnostní situace je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás, řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit.

Koudelka řekl, že by bylo chybou považovat konflikty na Ukrajině či v Gaze za něco, co se nás týká jen okrajově, případně vůbec. "Agresivní Ruská federace je velkou hrozbou pro demokratické země Evropy včetně ČR," uvedl. Mezi hrozbami zmínil i možnost návratu islámského terorismu do Evropy. "Riziko nemůžeme podceňovat, i když nedisponujeme žádnou konkrétní informací o přímém ohrožení bezpečnosti ČR," řekl Koudelka.

Pavel po schůzce s Koudelkou a vedením BIS uvedl, že v aktuální bezpečnostní situaci je role tajných služeb zásadní. "Nynější bezpečnostní situaci bychom určitě neoznačili jako bezproblémovou a výhled do budoucna není nijak optimistický. Dá se předpokládat, že se bude ještě komplikovat," konstatoval Pavel. Tajné služby v Česku podle něj fungují tak, jak se v zavedené demokracii sluší.