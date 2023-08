Šéf policie se omluvil za výroky o smyšlených znásilněních

Policejní prezident Martin Vondrášek se omluvil za své výroky v médiích o smyšlených znásilněních. Šéf policie sdělil deníku Právo, že ho mrzí, jestli se jeho věty nějak dotkly obětí sexuálního násilí. Už dříve uvedl na webu policie, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat. Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Kritizovali ho za to právníci, organizace pomáhající obětem násilí i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten se s policejním prezidentem plánuje kvůli výrokům sejít.

V pořadu serveru Aktuálně.cz šéf policie zpochybňoval pravdivost oznámení o sexuálním násilí. Třikrát za sebou zopakoval, že jsou často smyšlená. "Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát," řekl v pořadu Vondrášek. Následně na webu policie sice uvedl, že jeho slova "nebyla šťastná", ale zároveň tvrdil, že jsou jeho výroky vytrhávány z kontextu.