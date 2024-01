Šéf pražské burzy se obává o její budoucnost

Budoucnost pražské burzy závisí na intervencích politiků do energetické skupiny ČEZ. Řekl to dnes generální ředitel burzy Petr Koblic. Ke konci loňského roku se obrat hlavního indexu PX od roku 2007 - kdy byl na vrcholu - snížil o 87 procent. Podle Koblice bude pražská burza bez akcií ČEZ možná vyřazena z indexů rozvíjejících se trhů. Přešla by do kategorie méně rozvinutého okrajového trhu. A to může způsobit odliv desítek miliard eur. Pražská burza už podobné situaci v minulých letech čelila.