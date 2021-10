Šéf Senátu: Prezident Zeman není podle nemocnice schopen vykonávat pracovní povinnosti

Prezident Miloš Zeman není nyní podle vyjádření Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Oznámil to dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s odkazem na vyjádření ředitele ÚVN a Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Vedení Senátu se podle Vystrčila sejde v úterý s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice. Zástupci senátorských klubů kvůli zdravotnímu stavu Zemana nevidí jinou možnost než převést prezidentské pravomoci na premiéra a šéfa Sněmovny.

Vystrčil také uvedl, že dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je podle nemocnice krajně nejistá. Možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech je proto málo pravděpodobná. Předseda Senátu také uvedl, že o Zemanově stavu byl už ve středu 13. října informován hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten dnes Senát a jeho předsedu obvinil ze snahy se zviditelnit a z pokrytectví. Pravicoví politici kancléřovo vystoupení označili za pohrdání občany a ukázku devastace úřadu prezidenta.

Není to dobrá zpráva, řekl premiér Andrej Babiš (ANO)

Informace nemocnice o Zemanově zdravotním stavu je překvapivá, není to dobrá zpráva, řekl premiér Andrej Babiš Radiožurnálu. "Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit," uvedl Babiš.

Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné Sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu. Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. "Zatím nejsem schopen říct, co se stane," dodal Babiš.

Článek 66 by měla případně aktivovat až nová Sněmovna, řekl Vondráček

Končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Měla by to podle něj udělat případně až nová Sněmovna, která bude odrážet rozložení sil po nedávných volbách. Zdůraznil, že nyní je ještě několik týdnů čas, protože ustavující schůze Sněmovny se sejde 8. listopadu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes mimo jiné také řekl, že se stanoviskem ÚVN k Zemanovu stavu byl už ve středu 13. října seznámen vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, který to dostal i písemně. Přesto o den později zprostředkoval setkání Zemana právě s Vondráčkem. Šéf Sněmovny dnes uvedl, že neví, proč kancléř takto postupoval. "Minimálně jsem měl být informován," dodal.