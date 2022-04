Šéf Světové banky: Válka na Ukrajině zdraží potraviny až o 37 procent

Válka na Ukrajině zdraží potraviny až 37 procent a nastupující potravinová krize způsobí v mnoha chudších zemích lidskou katastrofu. V rozhovoru s BBC to řekl prezident Světové banky (SB) David Malpass. Pokud se krizi nepodaří zastavit, hrozí podle něj chudoba a podvýživa stovkám milionů lidí.

"Je to lidská katastrofa, znamená to horší dostupnost potravin. Zároveň se to ale stává politickým tématem pro vlády, které s tím nemohou nic dělat. Ony to nezpůsobily a teď jen sledují, jak se ty ceny zvyšují," řekl Malpass na okraj jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky ve Washingtonu.

Ceny se zvyšují prakticky všude a jejich růst je velmi výrazný, upozornil šéf SB. "Ovlivňuje to jídlo všeho druhu, oleje, obilí, a pak se to promítá i do dalších plodin," řekl. Šéf Světové banky upozornil, že ve světě je dost potravin pro všechny a podle srovnání se situací v minulosti jsou i vysoké zásoby potravin. Je ale potřeba změnit způsob distribuce, aby se potraviny dostaly tam, kde jsou potřeba.