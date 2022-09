Šéf úřadu práce: Práci v Česku má asi 120 a půl tisíce uprchlíků z Ukrajiny

Práci v Česku má zhruba 120.500 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k ochraně. Úřadům práce jejich přijetí ohlásili zaměstnavatelé. V srpnu úředníci vyplatili běžencům přes 173 tisíc humanitárních dávek. Domácnosti pak na uytování příchozích získaly přes 22.500 solidárních příspěvků. Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekl generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra vydalo od té doby 429.800 víz k ochraně. Zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak přes 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR pak nahlásilo 478.800 osob.