Šéfku Sněmovny při misi na Tchaj-wan doprovodí stovka podnikatelů

Předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) při březnové cestě na Tchaj-wan doprovodí stovka českých podnikatelů. ČTK to dnes sdělily mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Tereza Šebestová a mluvčí Česko-tchajwanské obchodní komory Lucie Šplíchalová, podle níž to bude zatím nejpočetnější mise ve vzájemných vztazích. Jejími členy budou zástupci firem z oborů nanotechnologií, e-mobility, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, informačních a komunikačních technologií nebo energetiky, uvedla Šplíchalová. Šebestová označila misi za největší za posledních pět let.

Součástí programu bude také veletrh Smart City Summit & Expo ve dnech 28. až 31. března. Zaměří se na chytré zdravotnictví, umělou inteligenci, vzdělávání či zelené energie a cirkulární ekonomiky. Veletrh je podle mluvčí nejvýznamnější akcí svého druhu v ICT v asijsko-pacifickém regionu, každým rokem ho navštíví více než 100.000 návštěvníků a přes 450 vystavovatelů z celého světa.