Šéfové parlamentů EU podpořili Ukrajinu a nezávislost na autoritářských režimech

Předsedové evropských parlamentů v závěrech konference v Praze podpořili Ukrajinu v boji proti ruské agresi a deklarovali ochotu další humanitární či vojenské pomoci napadené zemi. Shodli se také na tom, že země EU budou prosazovat větší nezávislost na autoritářských a totalitních režimech. Na tiskové konferenci uzavírající dvoudenní setkání to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zmrazený ruský majetek by podle rezoluce měl být využit na obnovu Ukrajiny. Předsedové parlamentních komor také vyjádřili zklamání nad dlouhodobým postojem Číny k válce na Ukrajině a apelovali na čínské představitele, aby situaci na bojišti ještě nezhoršovali dodáváním zbraní Rusku.

Šéfové obou českých parlamentních komor hovořili o potřebě rozšíření EU o kandidátské země. Je to podle nich v zájmu celé Evropy, nikoli pouze daných států. Co se týče Ukrajiny, tamní parlament podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) předsedům parlamentů předal písemný přehled toho, co už země udělala pro splnění požadavků Evropské komise.

Předsedkyně Sněmovny míní, že by přístupové rozhovory s Ukrajinou mohly začít už letos. Připomněla, že řada zemí má kandidátský status i více než deset let. Mnohé podle ní upozorňují na to, že se vrší další nové požadavky ve chvíli, kdy už byly splněny všechny předchozí. Podle předsedkyně dolní komory Parlamentu je nutné v tomto ohledu i tlačit na evropské instituce, aby se proces zrychloval.