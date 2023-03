Šéfredaktor časopisu Legalizace Veverka dostal místo podmínky peněžitý trest

Odvolací soud v Ostravě dnes změnil podmínku za šíření toxikomanie pro šéfredaktora časopisu Legalizace Roberta Veverku na peněžitý trest 100.000 korun. Časopisu naopak zvýšil peněžitý trest z 50.000 korun na 150.000 korun. Rozsudek je pravomocný, přípustné je jen dovolání jako mimořádný opravný prostředek. Veverka, který je v Praze 2 zastupitelem za Piráty, se dnešního vyhlášení rozsudku nezúčastnil. Řekl, že ještě nezná odůvodnění rozsudku, své stíhání za vydávání magazínu o konopí ale považuje za projev cenzury.

Policie zkoumala 60 vydání časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Šlo například o recepty na jídla s obsahem konopí a další texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.

Magazín Legalizace podle Veverky mimo jiné nastavoval zrcadlo prohibiční politice a podněcoval veřejnost i k jinému vnímání konopí, než jak se to dlouhodobě prezentuje. "Osvěta je vnímána jako zločin. Je to projev přetrvávající systémové šikany a neochoty otvírat dialog, který by mohl přinést změnu. Současná legislativa je dlouhodobě přehnaná a tresty ve srovnání se závažnými násilnými činy vysoké," řekl Veverka.