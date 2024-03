Seizmografy na Písecku ve čtvrtek zaznamenaly zemětřesení o síle 3,9 stupně

Seizmografy ve čtvrtek na Písecku zaznamenaly zemětřesení o síle 3,9 stupně. Podle Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR šlo na české poměry o středně silné zemětřesení. Síla 3,9 stupně není v republice častá. Ohnisko bylo zhruba 18 kilometrů pod zemí u Mirotic na Písecku. Lidé však mohli otřesy pocítit i v okruhu několika kilometrů. ČTK to řekl Jakub Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle starostky Mirotic Martiny Mikšíčkové (SNK města Mirotice) otřesy v obci zřejmě nezpůsobily žádné škody. "Jedná se o otřesy, které by neměly způsobit prakticky žádné škody. Síla 3,9 v celosvětovém měřítku nepředstavuje nic výjimečného, ale na české poměry je to relativně vzácné. Hloubka epicentra 18 kilometrů je dvojnásobná v porovnání s otřesy, které se objevují v západních Čechách. Čím je epicentrum hlouběji, tím méně se to projeví na povrchu," řekl Klicpera. Podle ohlasů veřejnosti na sociálních sítích zemětřesení zaznamenali od Blatné na Strakonicku až po Vimperk na Prachaticku.